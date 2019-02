De Great Old mag u letterlijk nemen 25 februari 2019

Antwerp speelde in Genk met een basiself die een gemiddelde leeftijd van 29,54 jaar had. Niet alleen symbolisch de Great Old dus. Bölöni verving Buta (22) door Opare (28). De geschorste Lamkel Zé (22) moest zijn plek afstaan aan Owusu (29). De zieke Bolingi (24) kon niet spelen, Hairemans (27) nam zijn positie in. Die drie wissels trokken de leeftijd wat hoger. Dit weekend kwam er in elk geval geen rijper team aan de aftrap in onze competitie. Slechts één team stond dit seizoen met een hogere gemiddelde leeftijd op het veld. Zulte Waregem speelde dat in de beginfase van het seizoen vijf keer klaar. Op speeldag 1 speelde het met zes dertigers die samen voor een gemiddelde leeftijd van exact 31 jaar zorgden. (SJH/JSe)

