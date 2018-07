De grasmat is alvast Belgisch 06 juli 2018

We betwijfelen of er zoiets bestaat als een partijdige grasmat, maar áls het gazon vanavond een voorkeur heeft, dan toch voor de Rode Duivels. Het veld is immers aangelegd door Tarkett Sports, vroeger Desso, uit Dendermonde. Dat heeft gras geleverd voor drie Russische voetbalstadions, waaronder dat in Kazan. "Als de Belgen in de kwartfinale onderuitgaan, zal het alleszins niet door het veld zijn. Dat ligt gegarandeerd zo vlak als een biljartlaken", maakte general manager Marc Vercammen zich eerder al sterk. "Het gras bestaat uit 100% natuurgras dat versterkt wordt met 20 miljoen kunstvezels. Een reusachtige naaimachine prikt die vezels om de twee centimeter achttien centimeter diep in het veld." Ook in het stadion van Racing Genk wordt momenteel zo'n hybride grasmat aangelegd. (FT/DND)

