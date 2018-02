De Gouden K's, met de G van 'Ghost Rockers' 05 februari 2018

00u00 0

Bijna 38.000 kinderen brachten hun stem uit voor de vijfde editie van het Gala van de Gouden K's, de awardshow van Ketnet. Daar beleefde de cast van het superpopulaire 'Ghost Rockers' afgelopen weekend een topdag, want zij gingen naar huis met liefst vijf beeldjes. Niet alleen werden ze - net als vorig jaar - uitgeroepen tot Populairste Ketnetserie, ze wonnen ook Band van het Jaar. Hoofdrolspeelster Tinne Oltmans ontving bovendien twee soloprijzen: de Gouden K van Grave Griet en die van Actrice van het Jaar. De zoen tussen Jonas en Mila in 'Ghost Rockers' was ten slotte ook goed voor Kus van het Jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN