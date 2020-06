Exclusief voor abonnees De goesting was groot 09 juni 2020

Het was met een klein hartje dat de tapkranen opgeblonken werden. Zouden de stamgasten na een verplichte caféquarantaine van bijna drie maanden hun weg nog wel vinden naar de kroeg? Maar zie: veel Vlamingen hebben hun fris getapte pint écht gemist en waren er vroeg bij. De dorst was groot en de honger evenzeer, want ook de restaurants liepen aardig vol. Wij trokken op horecaronde door Vlaanderen.