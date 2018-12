De Goede Hoop werd een Bermudadriehoek 83 KRIS PEETERS 18 december 2018

Van geen enkele politicus is het thuisadres zo bekend geraakt als van Kris Peeters (56). Nochtans woont de vicepremier nog niet zo lang in de Antwerpse Goedehoopstraat en zal hij dat volgens kwatongen ook niet zo lang meer doen. Maar zijn huurappartement werd een neventhema in de kiesstrijd. Het was Bart De Wever (N-VA) die er een issue van maakte om te bewijzen dat Peeters geen echte Antwerpenaar was en dus geen oprechte burgemeesterskandidaat. 'Transmigrant' noemde hij de CD&V'er zelfs, wat er hard inhakte. Hoop bracht de Goedehoopstraat misschien eventjes voor Peeters - toen een eerste peiling hem op 10% zette - maar uiteindelijk kende de operatie-Antwerpen een trieste afloop. Peeters haalde een te magere 7%, De Wever duwde CD&V in de oppositie en tussen de twee komt het nu zeker nooit meer goed. Straks moet 'mister Vlaanderen' gaan herbronnen in het Europees Parlement. (DDW)

