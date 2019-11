Exclusief voor abonnees De gezondste broden volgens diëtiste Sanne Mouha 02 november 2019

"Ik beoordeel het gezondheidsaspect van brood naargelang de hoeveelheid vezels", zegt Sanne Mouha. "Die zorgen immers voor een goede darmgezondheid, verzadigingsgevoel én een tragere vrijgave van energie. Hoewel alle broden hieronder ongeveer evenveel calorieën bevatten, zijn er grote verschillen in vezelgehalte. Die worden geleverd door volkoren graan, pitten, noten, zaden en gedroogd fruit, waarbij pitten, noten en zaden als extraatje gezonde onverzadigde vetten meegeven. Vanaf 6 gram vezels per 100 gram spreken we van vezelrijk brood. Je wisselt dus het best af tussen broden die meer dan 6 per 100 gram vezels bevatten."

