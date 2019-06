Exclusief voor abonnees DE GENERATIE VAN 1 MILJARD Transfer Hazard naar Real duwt Rode Duivels boven magische kaap 07 juni 2019

De 140 miljoen euro die Real veil heeft voor Eden Hazard, zorgt ervoor dat de huidige generatie Rode Duivels de transferkaap van het miljard rondt. Als je alle sommen samentelt die voor onze internationals werden gedokt, kom je aan een totaalbedrag van 1,127 miljard. Eden Hazard is voortaan niet alleen de duurste Belgische speler ooit, hij bracht ook in totaal het meest op: 175 miljoen. Chelsea betaalde in 2012 al 35 miljoen aan Lille om hem naar Londen te halen. Hij snelt Romelu Lukaku voorbij die net niet aan 140 miljoen komt. Als Big Rom straks Manchester United verlaat, steekt hij Hazard ongetwijfeld opnieuw voorbij. Kevin De Bruyne is de derde Duivel die al over de 100 miljoen ging. Van Crombrugge, Trossard en Mechele zijn de enige Duivels die nog op hun eerste lucratieve transfer wachten.(SJH/KDZ)

