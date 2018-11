De Gendt wil Giro, Tour én Vuelta rijden in 2019 15 november 2018

00u00 0

Thomas De Gendt wil volgend jaar aan de start van de drie grote rondes verschijnen. "Ik zie het wel zitten om in 2019 de Giro, de Tour en de Vuelta te rijden", aldus onze 32-jarige landgenoot van Lotto-Soudal. "Maar het is een plan waar de ploeg nog akkoord mee moet gaan. Ik heb inspraak in mijn programma, maar uiteraard heeft de ploegleiding het laatste woord."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN