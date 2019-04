Exclusief voor abonnees De Gendt vult collectie truien aan RONDE VAN CATALONIË 01 april 2019

Thomas De Gendt veroverde na de bolletjestrui in Parijs-Nice ook (voor de tweede keer al) het shirt van beste klimmer in de Ronde van Catalonië. Na Sean Kelly is hij de tweede renner ooit met die combinatie in één en hetzelfde seizoen. Voor De Gendt was het, sinds zijn profdebuut in 2009, ook al de veertiende keer dat hij een nevenklassement won in een (grote) rittenkoers. Negen keer gebeurde dat in een WorldTourwedstrijd. Met ook nog een etappezege en drie dagen leiderstrui was het een uiterst succesvolle Ronde van Catalonië voor De Gendt. De Oost-Vlaming doet nu een lange stage in Calpe en trekt dan naar de Ronde van Romandië (30 april-5 mei), als laatste wipplank richting Giro (11 mei-2 juni). (JDK)

