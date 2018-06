De Gendt verlengt tot eind 2020 07 juni 2018

Thomas De Gendt heeft zijn nog lopende contract bij Lotto-Soudal opengebroken en met één jaar verlengd. De 31-jarige Oost-Vlaming blijft zijn huidige team dus minstens tot eind 2020 trouw. "Ik was zelf vragende partij", aldus De Gendt. "De zekerheid die ik nu heb, schenkt me gemoedsrust. Het is een zorg minder voor volgend jaar." De renner voelt zich naar eigen zeggen goed in zijn vel bij Lotto-Soudal. "De ploeg laat me vrij in mijn manier van koersen en moedigt die ook aan." Dat leverde het voorbije drie en een half jaar onder meer ritwinst in de Tour, de Vuelta, de Dauphiné, de Ronde van Catalonië (2) en de Ronde van Romandië op en twee eindzeges in het bergklassement van Parijs-Nice. "Ik wil mijn aanvallende stijl zeker aanhouden en op z'n minst nog vijf jaar dit niveau halen", neemt De Gendt zich voor. (JDK)

