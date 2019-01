De Gendt strijdlustigste, Bevin behoudt leiderstrui 19 januari 2019

00u00 0

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, behoudt ook na de vierde rit in de Tour Down Under de leiderstrui. Bevin sprintte in Campbelltown naar de tweede plaats, net achter de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, die ritwinnaar werd.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN