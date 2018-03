De Gendt "per ongeluk" mee 10 maart 2018

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) sloop gisteren mee in de vlucht van de dag. "Per ongeluk, na een wegvergissing van het peloton", grinnikte hij. En sprokkelde onderweg dan maar het maximum aantal bergpunten (29, waarmee hij voorlopig op twee stuks van de Fransman Grellier parkeert). "Die bolletjestrui wordt een doel. Zaterdag rijd ik in dienst van Tim, zondag ga ik opnieuw mijn kans." (JDK)