De Gendt pakt opnieuw bolletjes: "Kan stilaan museum beginnen" 12 maart 2018

Net als in 2015 profileerde Thomas De Gendt zich als beste klimmer. Zaterdag veroverde hij de bolletjestrui met een offensief in de koninginnenrit naar Valdeblore-La Colmiane, zondag verdedigde hij zijn trofee met verve in de gebalde slotetappe in en rond Nice. "Mijn voorspong was groot genoeg, die puntjes op de eerste beklimmingen waren niet echt noodzakelijk. Maar omdat er niemand voorop reed, graaide ik ze voor alle zekerheid mee. Toen ik hoorde dat mijn naaste belager (de Fransman Grellier, red.) geen deel uitmaakte van de eerste groep, was de buit binnen." Hoeveel truien hij thuis inmiddels al in de kast heeft hangen? De Gendt is er de tel bij kwijtgeraakt. "Tachtig à negentig moeten het er zijn. Genoeg om stilaan een museum te kunnen openen. (grijnst) Al betwijfel ik dat er veel volk op zal afkomen." (JDK)

