De Gendt in spoor van absolute toppers GOED VOOR RITZEGE IN 8 VAN 17 GROOTSTE RITTENKOERSEN 27 april 2018

Met zijn overwinning in de tweede etappe van de Ronde van Romandië komt Thomas De Gendt voorlopig aan veertien profzeges. Elf daarvan werden behaald op WorldTour-niveau (de Internationale Wielertrofee Oetingen 2009 - zijn enige eendagssucces ooit -, de vierde rit in de Ronde van Wallonië 2009 en de derde rit in de Ronde van Lotharingen 2011 waren de drie uitzonderingen op de regel). Het bijzondere aan die reeks van elf is dat De Gendt ze opbouwde in liefst acht van de 17 rittenkoersen die anno 2018 deel uitmaken van de UCI WorldTour. Daarmee doet hij, in het huidige peloton, even goed als André Greipel, Daniele Bennati, Michael Matthews, Philippe Gilbert, Nairo Quintana en Tejay Van Garderen. Alleen bij Peter Sagan, Rohan Dennis, Tony Martin en Alejandro Valverde (scorend in tien verschillende WT-ronden) en het duo Mark Cavendish-Marcel Kittel (elf WT-ronden) is de diversiteit nóg groter.

