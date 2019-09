Exclusief voor abonnees De Gendt haakt af voor WK 04 september 2019

00u00 0

Thomas De Gendt (32) zal er straks niet bij zijn op het WK in Yorkshire. Bondscoach Rik Verbrugghe had de Oost-Vlaming graag meegenomen als renner die de eerste koershelft moest controleren, maar De Gendt voelt zich niet honderd procent klaar voor die taak. "Ik heb de bondscoach ingelicht", zegt hij. "Ik moet eerlijk zijn: ik voel dat mijn conditie in dalende lijn gaat en het zou niet fair zijn om met een mindere vorm naar het WK te gaan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis