Exclusief voor abonnees De Gendt: "Geen topbenen" 25 juli 2019

00u00 0

"De vluchtersgroep was vrij snel gemaakt", zei Thomas De Gendt. "Op de eerste hellende strook ben ik een minuut lang vol gas gaan rijden. Daarna sloten in schuifjes een 30-tal renners aan. De samenwerking was meteen goed, maar we konden niet vertragen omdat Arkéa-Samsic en Total Direct Energie bleven rijden in het peloton. Ik had niet dezelfde topbenen als op de dag dat ik won - winst zat er niet in, denk ik. En je hebt ook wat geluk nodig. Ik reed net op kop toen ze vanachter mijn rug aanvielen. Ik kon niet meteen reageren. Ik heb nog geprobeerd om de kloof te dichten samen met Dylan Teuns, maar vooraan reden ze goed rond en bij ons zaten er een paar ploegmaats van de leiders die de achtervolging probeerden te verstoren." (BA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis