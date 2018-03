De Gendt geeft op in Catalonië 26 maart 2018

00u00 0

Thomas De Gendt heeft de Ronde van Catalonië niet uitgereden. De renner van Lotto-Soudal, die de derde rit won en een dag de leiderstrui droeg, gaf er al snel in de slotrit de brui aan. "Ik voelde me niet honderd procent", aldus De Gendt. "De koude van zaterdag zat nog in mijn benen en op de tweede klim ben ik ontploft." Fabio Aru (Team UAE) stapte zaterdag al af. De Italiaan had te veel last van een beenblessure. (TLB)