De gemengde gevoelens van vicepremier Alexander De Croo: "JA, er zat meer in deze regering"

30 juli 2018

00u00 0 De Krant "Er zijn de voorgaande jaren akkoorden gesloten waarvan we wisten dat één van de vier partners zou bloeden. Dat heeft de uitvoering ervan geen goed gedaan." Alexander De Croo (Open Vld) erkent: de regering-Michel had beter gekund. En toch noemt hij het centrumrechtse avontuur een succes. "De greep van de sociale partners op dit land is verkleind."

Het is zondagmiddag in het bucolische Brakel en van achter elke bocht komt wel een peloton wielertoeristen aangedenderd. "Wist u dat ik hier mijn eigen fietsroute heb?", vraagt de vierde bekendste Brakelnaar na Herman De Croo, Peter Van Petegem en Marijn Devalck. "77 kilometer lang en geen meter plat. Maar daarvoor zijn jullie niet gekomen, zeker?" Neen, we zijn naar de Vlaamse Ardennen afgereisd om het met de vicepremier van Open Vld over het nieuwste zomerakkoord van de regering-Michel te hebben. Dat die deal nogal lauwtjes onthaald werd in de Vlaamse media, is bij meerdere excellenties - de premier op kop - in het verkeerde keelgat geschoten.

Toch nog iemand die ons te woord wil staan. Charles Michel schrapte dit weekend een interview met 'Het Laatste Nieuws' omdat wij niet in zwijm vallen voor zijn arbeidsdeal.

"Ik heb dat vernomen, ja. Ik heb daar persoonlijk minder problemen mee, maar je mag niet onderschatten dat het in deze regering telkens weer de premier is die aan de kar sleurt om er het maximum uit te halen - ondanks verklaringen over een gebrek aan 'dash'. En zoals bij iedereen die keihard werkt en vindt dat hij iets realiseert wat buiten de verwachtingen valt, is het begrijpelijk dat hij teleurgesteld is als dit niet naar waarde wordt geschat. Ik zou het niet groter maken dan het is."

Moeten wij dan staan applaudisseren voor een regering die na vier jaar eindelijk eens gaat doen wat in haar regeerakkoord staat? Want geef nu toe: SWT vanaf 59 jaar in 2019, dat hadden jullie al eens beslist. Maar toen de sociale partners de wet daarna afzwakten, lieten jullie betijen.

