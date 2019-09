Exclusief voor abonnees De Gelder weet volgende week waar hij wordt geïnterneerd 24 september 2019

Volgende week dinsdag weet Kim De Gelder waar hij wordt geïnterneerd: het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent of Antwerpen, of de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij in Turnhout.

De Gelder werd op 22 maart 2013 tot levenslang veroordeeld voor vier moorden en 25 moordpogingen, onder meer in kinderdagverblijf Fabeltjesland begin 2009. Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, vroeg in 2013 al de internering, maar de assisenjury volgde toen niet. Nadat De Gelder dit jaar door vier deskundigen werd onderzocht, besliste de Kamer voor de bescherming van de Maatschappij eind mei toch op dat verzoek in te gaan. (CMG)