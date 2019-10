Exclusief voor abonnees De Gelder geïnterneerd in Turnhout of Merksplas 02 oktober 2019



Viervoudig moordenaar Kim De Gelder wordt geïnterneerd in een inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM). Vlaanderen telt twee IBM's voor mannen: één in Turnhout en één in Merksplas. De keuze tussen die twee zal deze week nog gebeuren. Zo'n centrum is een sterk beveiligde instelling waar geïnterneerden verblijven in afwachting van een behandeling. Er is wel degelijk extra zorg, maar over het algemeen leunt de behandeling meer aan bij die in een gevangenis. De kamer voor de bescherming van de maatschappij oordeelde dat De Gelder momenteel niet openstaat voor therapie en dus niet thuishoort in een behandelingscentrum. "Hij heeft geen ziekte-inzicht, daarom plaatsen we hem in een IBM", aldus persrechter Mieke Dossche. "Daar hopen we hem klaar te stomen voor behandeling." De strafuitvoeringsrechtbank legde De Gelder ook een compleet contactverbod met alle slachtoffers én een regioverbod in Oost-Vlaanderen op. (JDG/CEMG)

