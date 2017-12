De gave van de bilocatie 40 Ben Weyts 00u00 0

928 keer is de naam van Ben Weyts (N-VA) het voorbije jaar opgedoken in uw krant. Dat is driemaal daags. 928 keer, dat is evenveel als zijn Vlaamse collega's Geert Bourgeois, Hilde Crevits en Bart Tommelein samen. Hoe vaak hij op uw televisiescherm is verschenen, die tel zijn we kwijtgeraakt. Zeker is dat Weyts de gave van de bilocatie bezit. Gelijktijdig zie je hem opduiken op VTM en VRT. Hier als minister van Mobiliteit, poserend voor een pechstrook die hij zopas tot spitsstrook heeft omgetoverd, daar als minister van Openbare Werken, met de helm op het hoofd en de schop in de hand, want vooruitgaan zal het. Doorgaans heeft hij dan ook al het middagjournaal van beide zenders gekaapt als minister van Dierenwelzijn, live vanuit de zoo van Olmen of het slachthuis in Izegem, want wie niet horen wil, zal voelen. Kwatongen beweren dat Ben Weyts geen ziener is. Hoezo, geen visie? Weyts wil gewoon dat mensen zich niet langer als varkens gedragen, op de weg of op hun werk, en dat varkens niet langer als varkens worden behandeld. Een doener is hij des te meer. Vertrek drie weken op reis en bij uw terugkeer zult u merken dat er een nieuw Anderlechtstadion is verrezen, niet op de plek waar het Eurostadion had moeten komen, maar daar waar Marc Coucke het in gedachten had. (JS)

