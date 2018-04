De fut is er helemaal uit bij Chelsea 09 april 2018

Om veel draaide het niet meer. De vierde plaats is uit zicht, Antonio Conte mag aan het eind van het seizoen beschikken. Chelsea liet ook tegen West Ham punten liggen. Een lange bal over de defensie volstond een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker van invaller Chicharito, zijn zesde als invaller tegen Chelsea. Daarvoor hield Joe Hart zijn team in de match met enkele knappe reddingen. Eden Hazard toverde bij momenten, maar zonder eindproduct. Thibaut Courtois baalde bij de tegentreffer. Hadden ze daar niet beter moeten communiceren? Van de laatste acht wedstrijden verloor Chelsea er vijf. De fut is er helemaal uit. Enkel de FA Cup kan het seizoen van de uittredende kampioen nog een beetje kleur geven. Straks wordt het herbouwen. Zonder zijn Belgen.

