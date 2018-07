De Fransen voelen de bui al hangen 09 juli 2018

Hoewel Werchter vrijdag tijdens Brazilië-België hélemaal rood kleurde, tooiden sommige Fransen - onze volgende tegenstander in de halve finale op het WK - zich dit weekend toch in blauw-wit-rode vlag. Al zagen enkelen onder hen de bui toch al hangen. "Ik hoop dat de beste ploeg wint. En als je het mij vraagt zijn dat de Rode Duivels", zegt Barbara. Haar vriendin Morgane gelooft er wel nog in: "Ik denk dat Frankrijk gaat winnen."

