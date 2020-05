Exclusief voor abonnees De Forrest Gump van Antwerpen Seba Vandermolen (39) 11 mei 2020

Seba Vandermolen loopt wat af - een week van 140 km is geen uitzondering. Maar in deze tijden moet hij het stellen zonder zijn geliefde trail-runs - lastige en lange loopevents in de natuur. Dus bedacht hij met zijn loopmaatje Michiel Meekels (40) een andere uitdaging: zoveel mogelijk rondjes rond Antwerpen lopen. "Er loopt een fietspad helemaal rond de stad - een rondje van 16 km. Het plan was om dat 12 keer te doen en uit te komen op 200 km", zegt Seba. Michiel liep een heel eind mee, maar verzorgde vooral de bevoorrading en de mentale ondersteuning. "De eerste poging strandde op 150 km - het was heet, ik was het asfalt en de stoplichten beu. De tweede is geëindigd na 100 km door het stormweer. Binnenkort doe ik nog een laatste poging - ik heb die afstand in de benen, dat weet ik zeker." Maar wanneer, dat zeggen ze niet. Michiel: "De eerste keer hebben we er uitvoerig over bericht op sociale media. Dat voorzaakte een - bescheiden - Forrest Gump- effect: mensen kwamen spontaan meelopen, maar dat is met de veiligheidsmaatregelen nu ook niet de bedoeling."

