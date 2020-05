Exclusief voor abonnees De fleurigste van allemaal 29 mei 2020

00u00 0

Bijna fleuriger dan alle bloemen samen was ze, onze koningin Mathilde. Van kop tot teen in vlammend koraal - inclusief bijpassend mondmasker - bracht onze vorstin gisteren een bezoek aan chrysantenkwekerij Gediflora in het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. Die levert zowat de helft van alle chrysanten ter wereld aan. In haar opvallende outfit van Natan ging Mathilde er in gesprek met vrouwelijke ondernemers uit de sierteeltsector. (BCL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen