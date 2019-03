De fles champagne van minister Weyts 19 maart 2019

In de krant van zaterdag werd verkeerdelijk gesteld dat minister Ben Weyts wandelen gestuurd werd door de politie toen hij een opgeviste fles champagne kwam aanbieden. De agenten riepen er inderdaad hun overste bij, maar dat was niet om te bemiddelen (zoals in het artikel staat), wel om de fles te ontvangen en ermee op de foto te gaan.