De Fixkes vieren 900 jaar Berendrecht en Zandvliet 05 april 2019

Berendrecht en Zandvliet bestaan 900 jaar. Die verjaardag wordt gevierd met het festival 'Sterren van de Polder'. Het feest start op 12 mei met een picknick op plein Viswater in Berendrecht. Na de picknick daagt Ketnetheld en Sterartiest Sieg De Doncker iedereen uit met een nog mysterieuze opdracht. De Fixkes sluiten het startfeest af. En als er een startfeest is, is er ook een slotfeest, in Zandvliet dit keer. Daarvoor mag je 10 juni in de agenda aankruisen. Wie geen zin heeft zelf boterhammen te smeren voor de picknick, kan een picknickmand bestellen tot en met 7 mei op https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/. (JAA)