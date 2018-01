De fauw 4 weken out 30 januari 2018

Domper voor Davy De fauw. Onderzoeken brachten een scheur in de hamstrings aan het licht. De aanvoerder van Essevee staat daardoor een viertal weken aan de kant. Wellicht ziet Zulte Waregem in de laatste 48 uur van de mercato nog enkele overbodige spelers vertrekken. Aliko Bala en Ben Reichert trekken normaal naar Israël. Ook voor Andy Faustin is een oplossing in de maak. Alessandro Cordaro genoot interesse uit het buitenland, maar verkiest een transfervrij vertrek in de zomer. Voor Heylen werd een bod uit Nederland geweigerd. (VDVJ/RN)