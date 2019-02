De familie van Toon en Hein koos kant van Hitler: "Zakdoek zat links, met je rechterhand moest je altijd je pistool kunnen trekken" Sven Spoormakers

25 februari 2019

00u00 0 De Krant Tweelingbroers Hein en Toon Van den Brempt (72) hebben er een heel leven over gedaan om te begrijpen, te verwerpen en te aanvaarden dat hun vader, moeder, ooms en grootouders voor Hitler kozen in de oorlog. En nu met een boek en een theatervoorstelling hun werk eindelijk af lijkt, begint het opnieuw: "De praat van Schild & Vrienden is vies en verontrustend. Hopelijk doet ons verhaal die gasten eens in eigen boezem kijken."

Hoe onvoorspelbaar kan toeval soms zijn. In het trottoir langs de Koning Albertlaan in Kessel-Lo zijn acht bronzen tegeltjes ingewerkt voor huisnummer 108. Acht mensen, allemaal Rothschilds, die tijdens de oorlog hier woonden. Vier van hen - Jacob, Tirzah, Renate en Suzanne - zijn vermoord in Auschwitz. "Mijn ouders zijn getrouwd op 27 januari 1945 in de Junkerschule in Bad Tölz, één van de SS-opleidingscentra. Op precies dezelfde dag bevrijdden de Russen Auschwitz. Hier komt die geschiedenis wéér samen", zegt Toon Van den Brempt. Hij woont nog geen honderd meter van de struikelstenen. Samen met zijn tweelingbroer Hein is hij de zoon van een Waffen-SS'er, een Vlaming die voor Hitler koos. Hun moeder werkte tijdens de bezetting op de SS-hoofdkwartieren in Antwerpen en Brussel. Hun ooms Twan en Leo - de broers van hun moeder - vochten aan het Oostfront. Leo verloor er op de derde dag al zijn been. Twan keerde terug en werd Obersturmführer bij de Waffen-SS, en op 22-jarige leeftijd Standartenführer van de Germaanse SS Vlaanderen. Hij was één van de organisatoren van de vergeldingsactie op het verzet in Meensel-Kiezegem.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN