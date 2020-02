Exclusief voor abonnees De familie Nys aan het feest 05 februari 2020

Het was het ontroerendste beeld van het afgelopen weekend. Thibau Nys (17, foto links) die zijn vader Sven (43, rechts) in de armen valt nadat hij in Zwitserland wereldkampioen veldrijden werd bij de junioren. "Ziet em blinken", glunderde Sven Nys daar later over. In de aflevering van 'DNA Nys' van vanavond - de laatste dit seizoen - is te zien hoe Thibau zich voorbereidt op de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Voordien trekt hij ook als topfavoriet naar het Belgisch kampioenschap, een wedstrijd die hij met zijn ogen dicht wint. Een kijkje achter de schermen vanop de eerste rij.

