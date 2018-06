De ezel en zijn imagoprobleem 16 juni 2018

"De meeste mensen denken dat een ezel dom en koppig is", lees je in een spreekbeurt over de paardachtige in kwestie. "Wat zeker niet zo is! Ze zijn dapper, rustig, slim, onvermoeibaar, trouw en voorzichtig! Ze leren heel snel en hebben een goed geheugen. Zo kunnen ze altijd de weg terugvinden. En als er gevaar dreigt, slaan ze niet op hol zoals paarden, maar gaan ze rustig op de grond liggen."

