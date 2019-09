Exclusief voor abonnees De erfenis Christophe Beghin (Antwerp Giants): "Ik wil geduld vragen" 13 september 2019

Bekerwinnaar, finalist van de play-offs, bronzen medaille in de Champions League: 2018-2019 blijft een onvergetelijk seizoen voor Antwerp Giants. De debuterende coach Christophe Beghin (39) staat voor een zware erfenis. "Er zal steeds vergeleken worden met het uitzonderlijke seizoen dat we vorig jaar beleefden. Maar ik wil geduld vragen. Aan de succesvolle ploeg van vorig seizoen is twee jaar gewerkt. We beginnen dit seizoen met een zo goed als nieuwe kern. De opbouw vraagt tijd."

