Exclusief voor abonnees De enkels die de hele wereld kent 28 mei 2019

Niels Deleyn (31) was op verkiezingsdag dé ster onder de kiezers. Hij liet zijn broek zakken in het stemhokje en zag zijn foto de wereld rondgaan. "Om 8 uur 's morgens ging ik in Knokke stemmen", zegt Niels. "Bij het binnenkomen zag ik mijn vroegere godsdienstleraar zitten. Ik gaf hem mijn telefoon en vroeg hem een foto van me te nemen tijdens het stemmen. Om hem uit te dagen liet ik mijn broek zakken. Hij kon er hartelijk om lachen. Ik had het niet gepland, maar als politici vlak voor de verkiezingen hun broek mogen laten zakken voor elke stem, dan mag ik dat toch ook als ik ga kiezen?" (JAA)

