Exclusief voor abonnees De enige dokter die in hem geloofde SKIËR ARMAND MARCHANT 3 JAAR NA HORRORVAL TERUG OP TOPNIVEAU 07 januari 2020

Skiër Armand Marchant was amper 19 toen hij als eerste mannelijke Belg ooit punten pakte in een wereldbeker. Maar vlak nadien, begin 2017, viel hij. "Álles was kapot: scheenbeen, ligamenten, kruisbanden, meniscus...", zegt orthopedisch kniechirurg Peter Verdonk (45), die hem opereerde. Niemand die toen nog een stuiver gaf voor zijn carrière. "Maar ik ben oplossingen blijven zoeken." Nu, drie jaar later, is Marchant helemaal terug.

