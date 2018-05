De elektrische fiets 19 mei 2018

Er schuilt een onbegrepen genie in de knullige kantoorbediende Gaston Lagaffe, bij ons beter bekend als Guust Flater. Zijn ene uitvinding is al een grotere flop dan de andere, maar er kan niet ontkend worden dat hij zijn tijd soms vér vooruit is. Zoals in deze strook uit 1973. In dat jaar kon een firma tekenaar Franquin ervan overtuigen gags te maken over batterijen. Waarop Guust zomaar in zijn eentje de elektrische fiets uitvindt, een kleine veertig jaar voor die in het echte leven de wegen gaat veroveren. "Wat?", vraagt onze held. "Nee hoor, ik heb geen doping nodig. Ik heb iets beters! Een elektromotor op de trappers... met batterijen in het frame! Handig he?"

