De Elbe- fietsroute bekroond 17 februari 2018

De Elbe-fietsroute is verkozen tot het beste toeristisch product van Tsjechië. Het 370 kilometer lange fietstraject sleepte de titel in de wacht met uitstekende fietsvoorzieningen en een unieke mix van architectuur, geschiedenis en natuur. Je fietst door vier Tsjechische regio's, en komt onderweg langs prachtige steden en natuurparken. Het traject is prima bewegwijzerd en het grootste deel is alleen toegankelijk voor niet-gemotoriseerde voertuigen. De volledige Elbe Trail vormt een Europese langeafstandsroute van liefst 1.300 kilometer. Via amsterdam@czechtourism.com kun je een gratis Engelse gids aanvragen met info over trajecten, overnachtingsmogelijkheden en attracties. (JL)

