De eerste sterrenkijker op het water (en in een hotelbar) 25 augustus 2018

Nee, de resorts op de idyllische eilandjes van de Malediven vormen niet meteen de goedkoopste vakantiebestemming. Maar er duiken steeds meer attracties op die je nergens anders ter wereld vindt, zoals de splinternieuwe Sky Bar. In deze spectaculaire bar in het Anantara Kihavah Resort serveert een 'mixologist' karakteristieke cocktails aan de gasten op ligbedden, begeleid door een resident-dj. Maar dé grootste blikvanger is toch wel 's werelds eerste sterrenobservatorium op het water. Het Sky Observatory is omringd door oceaanwater en beschikt over een wetenschappelijke telescoop. Omdat de Malediven op de evenaar liggen, zijn er de sterren uit beide halfronden te zien. Bovendien is er geen lichtvervuiling, zodat dit een echte toplocatie voor sterrenkijkers is.

