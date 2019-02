DE EERSTE Masahiro Endo 06 februari 2019

In het begin van de 21ste eeuw was Masahiro Endo de allereerste Japanse profvoetballer die in België neerstreek. Hij verhuisde van Shimizu S-Pulse naar KV Mechelen. Een succes werd het niet, Endo speelde in totaal amper vier wedstrijden. Nadien trok hij nog naar La Louvière, maar ook dat was geen succes voor de verdediger.

