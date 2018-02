De eerste drijvende tent ter wereld 24 februari 2018

00u00 0

De lente is in aantocht, en dus wordt ook het kampeermateriaal weer van de zolder gehaald. Smithfly bedacht een drijvende tent die je zó meeneemt op het water, waardoor je tegelijkertijd kunt reizen en kamperen. De Shoal Tent is een opblaasbaar vlot dat bestaat uit drie luchtcompartimenten. Twee van deze compartimenten vormen de vloer van de tent en je luchtbed om 's avonds op te slapen. Het derde compartiment is de bovenkant van de tent. Vergeet tentstokken, je gebruikt gewoon een handmatige voetpomp. De tentstof is zwaar en waterdicht en hierdoor bestand tegen regen en harde windvlagen. Bye bye drukke campings, voortaan logeer je waar je dat zelf wil. (JL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN