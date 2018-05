De eerste die durft 23 mei 2018

De strijd om de gunsten van de kiezer is kennelijk ook in het landschap begonnen. In het Oost-Vlaamse Zottegem steekt Vlaams volksvertegenwoordiger en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Matthias Diependaele (N-VA) alvast van wal met een affichecampagne waar je niet naast kan kijken. Zijn slogan 'Diependaele Durft. En jij?' prijkt er op invalswegen op 20 vierkante meter grote borden en op andere plaatsen ook in kleinere formaten. Volgens de man gaat het om een "precampagne". "Over enkele weken worden ze weer weggenomen, maar de reacties zijn overwegend positief." (DCRB/FEL)

