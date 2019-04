Exclusief voor abonnees De eenzame campagneleider Onze opinie 05 april 2019

Op 8 december is N-VA uit de regering-Michel gestapt om een electorale afstraffing te voorkomen. Op 4 april heeft Charles Michel met hetzelfde motief een punt gezet achter zijn werk als (rest)regeringsleider. Tot 26 mei hoeft niemand nog 'premier' te zeggen tegen de man uit Waver. Vanaf nu is het voorzitter, of beter campagneleider Michel.

