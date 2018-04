De economische impact van een wereldtitel voetbal: "800 miljoen directe return: dat is realistisch" WE ZIJN WERELDKAMPIOEN! - Deel 1: economische impact Redactie

28 april 2018

00u00 0 De Krant 200 miljoen euro directe opbrengst. En als ondernemers nog tijdens het WK op de kar springen, kan dat bedrag snel oplopen. "Dan wordt een return van 800 miljoen realistisch", zegt econoom Ivan Van de Cloot. Euforie, allemaal goed en wel, maar het brengt dus ook iets óp, zo'n wereldtitel voetbal.

Er is wereldwijd bitter weinig onderzoek te vinden naar de economische effecten bij het winnen van de wereldbeker voetbal. De Engelse bank Lloyds TSB deed een poging in 2010 en bestudeerde de toename van de totale consumptie in de vier landen die telkens de halve finales speelden in de WK's tussen 1990 en 2006. De conclusie: "Landen die goed presteren op een wereldbeker, profiteren van de voordelen van een economische 'feelgoodfactor'. Gemiddeld neemt de totale consumptie met 1,1% toe na het toernooi." Vertaald naar België zou dat betekenen dat we met z'n allen 595,2 miljoen euro méér zouden uitgeven dan voor Moskou 2018. Aan pintjes, bijvoorbeeld: in 2014 dronken we 17,8 miljoen glazen bier, en toen gingen we er in de kwartfinale uit. Foodservice Alliance berekende dat er in de twee volgende matchen telkens 5 miljoen zouden bijkomen. Een ander interessant gegeven komt uit een studie van de Amerikaanse professor sportmarketing Daniel Funk: hij onderzocht de economische impact op steden waarvan het American football-team de Super Bowl won - het grootste Amerikaanse sportevenement. Zijn conclusie was dat grote steden als New York, Los Angeles of Miami weinig extra inkomsten uit zo'n zege puurden. Ze zíjn al een merk en trekken sowieso veel investeerders, toeristen en media-aandacht aan. Dan was het effect voor een stad als Minneapolis veel groter: dankzij de toegenomen aandacht volgden de toeristen en de investeerders.

Omgekeerd

"Dat gaat zeker op voor België en de wereldbeker", zegt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van denktank Itinera. "Grote landen als Frankrijk en Duitsland, waar de sportieve ambitie en traditie groter zijn dan bij ons, lokken altijd al meer toeristen en investeerders. Als België wereldkampioen is, zal het effect van de wereldwijde aandacht véél groter zijn dan wanneer Duitsland wint."

