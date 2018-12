De echte nummer 1 35 Thibaut Courtois 24 december 2018

Niemand draagt het nummer 1 met meer reden dan hij. Thibaut Courtois (26) werd verkozen tot doelman van het WK, hij was de hoogst geplaatste keeper in de verkiezing van de Gouden Bal en een jury van 90 experts van de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek uit Zürich riep hem uit tot de beste van 2018. Courtois verhuisde deze zomer voor 35 miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid, en daar zat hij voor het eerst sinds lang weer op de bank. Trainer Lopetegui roteerde en liet Keylor Navas - ook één van de besten ter wereld - geregeld spelen. Maar die wil ondertussen al weer weg bij de Galácticos, want sinds coach Solari heeft overgenomen, komt hij niet meer aan de bak. Real doet het niet goed, maar Courtois lijkt gelukkig. In Spanje vond hij zijn twee kinderen terug en ook zijn ex Marta Dominguez, die op zijn minst weer een goeie vriendin is geworden.

