De échte Jean-Pierre Van Overschelde voelt zich belachelijk gemaakt door Marc Coucke met zijn codenaam BBO

17 juni 2019

05u00 0 De Krant Zes maanden lang slaagde Anderlecht-voorzitter Marc Coucke erin om de transfer van Vincent Kompany geheim te houden - daarbij werd zelfs een codenaam ingezet: 'Jean-Pierre Van Overschelde'. De échte Jean-Pierre is een Marc Coucke-fan, maar kan er niet mee lachen. "Ik voel me belachelijk gemaakt."

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke onthulde begin deze maand het idee van de codenaam op Qmusic, en in het West-Vlaamse Diksmuide viel er toen iemand van zijn stoel. De echte Jean-Pierre Van Overschelde (54), die al járenlang opkijkt naar zakenman Coucke. "Al van voor zijn avonturen met wielrennen en voetbal. Vooral naar de manier waarop hij in het leven stond. Zoals anderen een stervoetballer adoreren, voelde ik datzelfde voor Coucke. Ik stuurde hem een tiental brieven en kerstkaartjes, maar nooit kwam er een antwoord." Nu voelt de Diksmuidenaar zich "belachelijk gemaakt". "Ik weet niet of Marc dat zo heeft bedoeld. Ik wil geen excuses, maar wel dat hij weet wie ik ben."

Coucke zelf heeft het alvast niet kwaad bedoeld, sust hij. "Die naam kwam plots in mij op. Waar die vandaan kwam? Dat herinner ik mij niet. Ik krijg zo veel mails en brieven. Doe in elk geval de groeten aan de heer Van Overschelde!", aldus een laconieke Coucke. (BBO)