De e-bike is niet alleen meer voor oma

30 maart 2018

De tijd dat alleen oma en opa met een elektrische fiets rond bolden, is voorbij: meer dan de helft van de 'e-bikers' is jonger dan 55 jaar. Dat aantal is meer dan verdubbeld in drie jaar tijd, zo blijkt uit de fietsbarometer van mobiliteitsorganisatie VAB. Dat komt onder meer doordat de elektrische fiets vaker gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. In 2015 ging het nog om 5%, in 2016 was dat gestegen tot 16%. VAB waarschuwt echter ook dat de gebruikers van elektrische fietsen vaker ongevallen hebben. Vooral de leeftijdsgroep tot 35 jaar loopt een verhoogd risico. De mobiliteitsorganisatie pleit voor aangepaste infrastructuur en sensibilisering van andere weggebruikers.

