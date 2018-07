De duivel is los Van 0-2 naar 3-2 in 25 waanzinnige minuten 03 juli 2018

Kwam de winning goal van de Belgen voort uit de mooiste counter uit de geschiedenis van het voetbal, of is onze chef voetbal net als het hele land gepakt door de euforie? Feit is dat het een absolute parel was. Courtois zag de ruimte en gooide de bal mee met De Bruyne, die aan De Grote Oversteek begon. Op rechts was Meunier meegespurt, centraal was Lukaku, links Chadli. Chadli! We hebben een bondscoach, mensen. Martínez had een tweede diepe spits kunnen brengen, hij had Mertens kunnen laten staan... Maar hij koos voor Fellaini - die even voordien voor de 2-2 gezorgd had - en Chadli. Bonzai! Japan, dat zowaar op weg leek naar de overwinning, alsnog opgerold na de meest memorabele 25 minuten uit de geschiedenis van de nationale ploeg. Niet voor hartlijders, deze match. Vrijdag wacht Brazilië in de kwartfinale. Dan moeten we er staan vanaf minuut één. Maar hey, de duivel is nu los...

