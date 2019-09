Exclusief voor abonnees De duivel is een surfer 21 september 2019

00u00 0

Hoe zou een wereld zonder katten eruitzien? Kattenliefhebbers willen er niet eens aan dénken, maar het leverde wel een verrukkelijk boekje op dat in Japan meer dan een miljoen keer over de toonbank ging. De verteller is dertig wanneer hij van de dokter hoort dat hij een hersentumor heeft en het eind van de week niet zal halen. Hoog tijd voor de bucketlist, maar dat is buiten de plannen van de duivel - een lolbroek in korte broek en hawaïhemd - gerekend. Die wil zijn leven verlengen, op voorwaarde dat hij elke dag één ding uit de wereld helpt. Maar wat kies je dan, en wie ben jij om te beslissen wat echt waarde heeft? Meer verklappen over deze bijna magische combinatie van humor en levenslessen zou zonde zijn, behalve dat debutant Genki Kawamura je herinnert aan misschien wel hét allerbelangrijkste: koester je geliefden, tel elke dag je zegeningen en geniet.

