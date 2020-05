Exclusief voor abonnees De Duitse regering wil de grenzen heropenen 08 mei 2020

De Duitse regering wil de grenzen heropenen, samen met de buurlanden. "De grenscontroles werden ingevoerd omdat in Duitsland de winkels nog open waren en in de buurlanden niet. Daardoor ontstonden er veel ongewenste verplaatsingen", zei Helge Braun, die het kabinet van bondskanselier Angela Merkel leidt. Nu steeds meer landen maatregelen versoepelen, kunnen ook de grenzen weer open - in samenspraak met de buurlanden.

