De dubbele bocht van N-VA: alles om niet dader maar wel slachtoffer te zijn N-VA KRIJGT POWERPLAY ALS BOEMERANG IN GEZICHT Dieter Dujardin en Isolde Van Den Eynde

06 december 2018

05u00 66 De Krant N-VA gooit het roer helemaal om, nu haar powerplay over het VN-migratiepact faliekant is mislukt. Plots mag de premier naar Marrakesh en wordt "de hand uitgestoken" naar de coalitiepartners om verder te gaan met deze "goede regering". Alles om straks geen dader maar slachtoffer te zijn wanneer Michel I toch nog zou vallen over het migratiepact.

Kan iemand zichzelf harder tegenkomen dan Peter De Roover, de Kamerfractieleider van N-VA? Was de jongste weken uit geen tv-uitzending weg te slaan, steeds met rode lijnen, scherpe veto's en een sarcastische humor die premier Michel politiek pijn deed. Een wisselmeerderheid om het VN-migratiepact aan te nemen in Marrakech zou neerkomen op het uit de regering duwen van de N-VA, stelde hij vorige week nog. "Het huis van de democratie staat hier in Brussel, niet in Marrakech."

