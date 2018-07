De doodskist voor wie het hiernamaals liever zittend tegemoet gaat 27 juli 2018

Voortaan kan u ook zittend worden begraven. De Nederlandse interieurbouwer Sjeng Schellinx (62) ontwierp daarvoor 's werelds eerste zit-liggrafkist. "De meeste mensen herinneren zich hun dierbare toch vooral in een zittende in plaats van een liggende houding", redeneert Schellinx, die op het idee kwam na een uitvaart van een dierbare vriend. "We zaten aan tafel en ik moest gaan staan om mijn vriend te zien in een liggende houding. Terwijl ik hem zo niet had gekend." De Maastrichtse ontwerper maakte een prototype van de zit-ligkist en liet die aan uitvaartonderneming Dela zien. Die nam hem in Nederland al op in haar aanbod. Een standaardexemplaar kost 590 euro. Bij Dela zijn ze ervan overtuigd dat de kist een 'bepaalde doelgroep' zal aanspreken. "Als de overledene bijvoorbeeld een fervent kaarter was, is zoiets denkbaar. Het past in de trend van de steeds persoonlijker worden de uitvaart." Al moest Schellinx zijn ontwerp wel wat aanpassen: het eerste prototype paste niet in de oven van een funerarium. Daarom is de uiteindelijke versie iets vlakker dan gepland.

